О Викторе Цое снимут фильм

Кастинг будущей картины уже начался, но у проекта пока нет утвержденного названия.

Виктор Цой kinoman.net

Снимать историю становления культового музыканта Виктора Цоя будет режиссер Кирилл Серебренников.

Об этом пишет 7Дней.

Кастинг будущей картины уже начался, но у проекта пока нет утвержденного названия. По сценарию, который написали Михаил и Лили Идовы, действие фильма разворачивается в период конца 70-х-начала 80-х годов, когда еще никому неизвестный 18-летний музыкант Виктор Цой готовится записать свой первый альбом.

Пройдет несколько лет, и песни из этого альбома "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница", "Когда-то ты был битником" станут мега-хитами, а их исполнитель будет собирать стадионы. А пока он, бас-гитарист группы "Палата №6", поет в электричках и знакомится с теми, кому суждено сыграть в его жизни судьбоносную роль.

По замыслу создателей, сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах из жизни рок-звезды, который вот уже больше 30 лет остается абсолютной легендой рок-н-ролла. В фильме будут использованы песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов. Съемки запланированы на август 2017 года.

Напомним, о жизни Анджелины Джоли и Брэда Питта снимут фильм.