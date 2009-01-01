Оксана Билозир жёстко прокомментировала участие России в "Евровидении-2017"

У организаторов песенного конкурса "Евровидение" нет претензий к российской делегации относительно выбора участницы.

Оскана Билозир Главред

Билозир давала комментаримй в эфире канала 112.

"Украина — цивилизованная демократическая страна, мы духовно богатые и сильные. Мы не будем политизировать искусство. И если такое уродство со стороны России, они пытаются отправить в Украину, то извините, пожалуйста, мы не можем категорически занимать какие-то позиции", — заявила артистка.

У организаторов песенного конкурса "Евровидение" нет претензий к российской делегации относительно выбора участницы от России Юлии Самойловой. Об этом заявил журналистам в Киеве исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Кобзон об участии Самойловой в "Евровидении-2017": Россия на коляске.