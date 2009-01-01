Олег Скрипка об оккупации Крыма: Надо было оккупировать Приднестровье, брать оружие и идти на Крым

Также музыкант упомянул о Донецке.

Олег Скрипка Скриншот

рассказал, что делал бы, если руководил страной в 2014 году.

Про "оккупацию Приднестровья он рассказал в эфире программы "Double Ять", на Online.ua.

Певец рассуждал, как надо было поступать с ситуацией в Крыму, когда началась российская оккупация, и в Донецке, когда шли первые митинги под российскими флагами.

"Если бы я был руководителем, у меня были бы свои пути. Вот, например, еще до Донбасса была оккупация, а мы проспали. Надо было действовать. Крым оккупировали, надо было оккупировать Приднестровье, брать оружие и идти на Крым. Я бы так делал. И меня, может, сняли бы из власти, не дали бы это сделать", — сказал фронтмен "Вопли Водоплясова".

Также музыкант упомянул о Донецке. "Донецкие говорили, что это алкаши какие-то (участники "пророссийских митингов" — Авт.), а мы делали свое дело, кричали "Слава Украине!". А что надо было сделать? С Днепра перевезти 15 человек "Правого сектора" и надавать по сракам тем чувакам - это было бы просто. Но это надо было сделать. А "блокировалось", "не пускали" — это из Киева было решение. Можно было бы строить теории. Тогда еще не было "Градов", а если бы не было тех алкашей, засевших клопами? У тебя на кухне заводятся тараканы, и их надо выводить. А если не вывести их, то потом появляются крысы, и разрушается дом", — сказал певец.

Напомним, Олег Скрипка считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины.