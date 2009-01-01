Оправдывала агрессию РФ против Украины. Канделаки попала в чистилище "Миротворца"

Телеведущую сегодня занесли в базу организации.

Тина Канделаки Скриншот видео с youtube.com

Российская журналистка, телеведущая, продюсер, совладелец медиакомпании "Апостол", замгендиректора редакции спортивного холдинга "Газпром-медиа"попала в

Бизнесвумен занесли в базу сегодня — 7 сентября, говорится на сайте активистов.

По их данным, она, в частности, открыто оправдывала агрессию РФ в отношении нашей страны.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма", — такие обвинения выдвинуты телеведущей.

Ранее базу "Миротворца" пополнили два солиста российской группы "Дискотека авария" — Анна Хохлова, Алексей Серов, и один из ее основателей — Алексей Рыжов, а также фронтмен музыкального коллектива из РФ "Несчастный случай" Алексей Кортнев.