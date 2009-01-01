Пианист-виртуоз оригинально поздравил Украину с Днем Независимости

Мелодия "Нежность" была написана за несколько недель до съемок видео.

Евгений Хмара Пресс-служба

Накануне 26-го Дня Независимости Украины композитор и пианист-виртуозснял видео, которое отражает аутентичность современной украинской культуры. Мелодия "Нежность", именно так называется композиция, была написана за несколько недель до съемок видео.

"Подобные виды и вдохновили меня на создание этой мелодии. Она о каждом из нас, о стране, которая прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность единого народа, — говорит музыкант. — В душах каждого из нас — ростки большой любви к своей Родине".

Евгений напомнил, что ежедневно мы преодолеваем множество препятствий, встречающихся на нашем пути: "Они закаляют, мы становимся сильнее. Наша страна плодородная, у нас множество интересных и по-настоящему красивых, чарующих своей атмосферой, колоритом, мест. Поэтому, я уверен в нашем будущем — будущем наших детей, и следующего поколения".

"А еще наша страна музыкальная, не зря в дни скорби и радости она живет с песней, со светлой, нежной, иногда напряженной мелодией. О наших талантах в спорте, в музыке говорит весь мир. Невозможно передать эмоции, когда в разных странах мира люди в один голос поют украинские песни. Выходя на большие сцены других государств, объявляют — это украинский композитор, с украинской музыкой", — говорит пианист.

"Давайте чтить нашу родную землю, согретую лучами августовского солнца и добрыми делами украинцев. С Днем Независимости, страна!", — говорит Евгений Хмара.

Ранее "Главред" сообщал, что украинский пианист-виртуоз стал вровень с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.