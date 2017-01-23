Писатель Андрухович: Украина перестала интересовать Европу

Писатель считает, что в Украине стабильная стагнация.

Юрий Андрухович nv.ua

Сейчас в Европе совсем другие заботы: теракты, беженцы, кризис, а вовсе не война на Донбассе.

Об этом писатель Юрий Андрухович рассказал в интервью pravda.com.

"Украина в целом перестала быть важной для европейцев темой. У них теракты, беженцы, Брекзит, шмекзит, бесконечный кризис, нарастание в обществе агрессии. Они от таких испытаний уже давно отвыкли", — сказала он.

Писатель также добавил: "А чего им интересоваться Украиной? От нее ни угроз, ни позитива. Стабильная стагнация. Стреляют там уже меньше (так они думают), конфликт, к счастью, заморозили, бомбы на их города не падают, потока беженцев оттуда нет. А то, что у них там непреодолимая коррупция и никаких шансов на выход из-под российского влияния, так мы это и раньше всегда знали. Так они это воспринимают", — заявил Андрухович.

Напомним, известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией.