Политолог объяснил, почему празднование Рождества в Украине нужно перенести на 25 декабря

Не должен праздник только одной конфессии быть общенациональным, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Переносв Украине с 7 января на 25 декабря, которое по григорианскому календарю отмечают католики, протестанты и десять из 14-ти поместных православных Церквей, был бы логичным.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"На государственном уровне наш календарь давно синхронизирован с миром. Церковь от государства отделена. Попытка политиков сделать праздничным днем 25 декабря является вполне оправданной. Не должен праздник только одной конфессии быть общенациональным. Нужно думать и о других конфессиях, и каким-то образом праздники согласовать", — говорит политический эксперт.

"Кроме того, имеется европейский деловой календарь, и мы должны его учитывать, тем более, что у нас есть Зона свободной торговли с ЕС, и мы должны думать, каким образом унифицировать этот праздничный график", — подчеркнул политолог.

Комментируя вопрос, когда в Украине будет единая православная церковь, Владимир Цибулько заметил: "Поскольку в Украине церковь отделена от государства, она является крупнейшей негосударственной организацией. Потенциал этой негосударственной организации хочет использовать каждый политик, который ищет опору на определенные силы".

"А то, что церковь является силой и пользуется как институт самым большим доверием, означает, что пока она будет ведущей по уровню доверия структурой наряду с ВСУ и волонтерами, то интерес политиков к ней не утихнет. Речь идет не просто об интересе, а о желании эксплуатировать церковный потенциал".

Напомним, ранее эксперт рассказал, кто выиграл от прекращения потока российских гастролеров в Украину и отрезания "московской пуповины".

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