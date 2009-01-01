Порошенко назначил заключенному Сенцову государственную стипендию

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 год.

Олег Сенцов Reuters

Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства, среди стипендиатов — осужденный в России режиссер Олег Сенцов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующим указом Порошенко продолжает выплату режиссеру стипендии, предназначенной в мае 2015 года. Кроме того, двухлетние стипендии получили ряд выдающихся деятелей украинской культуры, девять стипендиатов будут получать выплату пожизненно. Накануне стало известно, что Олега Сенцова перевозят с места его содержания, однако о причинах перевода пока что неизвестно.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Напомним, в Москве поставили спектакль о Сенцове.