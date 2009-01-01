Португалия показала логотип "Евровидения-2018" и обнародовала список стран-участниц

В оргкомитетет показали логотип конкурса — в форме морской раковины.

Оргкомитет Международного песенного конкурса "Евровидения-2018" опубликовал список из 42 стран-участниц конкурса, который пройдет в Португалии, а также обнародовал логотип и девиз предстоящего фестиваля.

Как сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018", в Лиссабоне выступят представители Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Исландии, Испании, Ирландии, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты , Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии, пишет ZN.UA.

Показан также логотип конкурса — в форме морской раковины.

А также официальный девиз — "Все на борт!" — еще раза напоминает об особом географическом положении Португалии, которая связывает Атлантический океан Европой.

Ранее Португалия назвала город, в котором пройдет "Евровидение-2018".

Видео: Eurovision