Постоянный автор "Главреда" номинирован на национальную премию Шевченко

Портников и его произведения "Богородица в синагоге" и "Тюрьма для ангелов" вошли в перечень номинантов на премию Шевченко.

Виталий Портников

Украинский журналист и публицист, постоянный автор "Главреда" Виталий Портников стал номинантом на национальную премию Украины имени Шевченко — высшую творческую награду за вклад в культуру и искусство.

Члены комитета этой премии 30 января путем тайного голосования определили лучших деятелей культуры, которые стали номинантами премии 2017 года, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в пресс-службе комитета сообщили, что Портников и его произведения "Богородица в синагоге" и "Тюрьма для ангелов" вошли в перечень номинантов, которые вышли в третий тур премии в номинации "Литература, публицистика, журналистика".

Третий тур состоится 20 февраля. В нем примут участие 13 номинантов.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко присуждается в нескольких номинациях, в частности "Литература, публицистика, журналистика", "Кинематография", "Музыкальное искусство", "Театральное искусство", "Концертно-исполнительское искусство", "Народное и декоративно-прикладное искусство" и "Изобразительное искусство". Но ежегодно присуждается не более 5 национальных премий (не более одной в каждой из номинаций).

Размер денежного вознаграждения, которое получают лауреаты, ежегодно устанавливается в соответствии с указом президента. В 2015 году размер каждой премии составил 240 тысяч гривен.

Напомним, в 2016 году премию имени Шевченко в кинематографической номинации получил режиссер Олег Сенцов, который в России был незаконно осужден на 20 лет по надуманному обвинению.

фото: dosie.su