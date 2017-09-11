Путин вручил награду Кобзону, в Сети потроллили — "за дарение пирамидок"

Также российский лидер подарил исполнителю картину.

Иосиф Кобзон и Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФнаградил российского певца, депутата нелегитимной Госдумы, у которого сегодня — 11 сентября — день рождения, знаком отличия "За благодеяние", и подарил картину "Шахтерская песня".

Об этом в Twitter написал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Позже пользователи соцсети высмеяли награждение исполнителя, в частности, Бедарев Валерий написал — "жаль, что нет ордена "За дарение пирамидок".

Пост одного из пользователей Twitter Скриншот с twitter.com/bedarev66

"Каждый Кобзон в своей жизни должен: подарить пирамидку больному ребенку, получить медальку "За благодеяния", — пошутил Vitauskas.

Путин наградил Кобзона знаком отличия за "благодеяния". "За активную благотворительную и общественную деятельность". pic.twitter.com/XuEVVndX1k — Александр Тверской (@TverskoyAA) September 11, 2017

Ранее российский социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате в "Главреде", что Иосиф Кобзон давно не певец, а бизнесмен, связанный с властью РФ.

Фото: kremlin.ru