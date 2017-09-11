Путин вручил награду Кобзону, в Сети потроллили — "за дарение пирамидок"

Также российский лидер подарил исполнителю картину.
Об этом в Twitter написал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
Позже пользователи соцсети высмеяли награждение исполнителя, в частности, Бедарев Валерий написал — "жаль, что нет ордена "За дарение пирамидок".
"Каждый Кобзон в своей жизни должен: подарить пирамидку больному ребенку, получить медальку "За благодеяния", — пошутил Vitauskas.
Путин наградил Кобзона знаком отличия за "благодеяния". "За активную благотворительную и общественную деятельность". pic.twitter.com/XuEVVndX1k— Александр Тверской (@TverskoyAA) September 11, 2017
Ранее российский социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате в "Главреде", что Иосиф Кобзон давно не певец, а бизнесмен, связанный с властью РФ.
Фото: kremlin.ru