Режиссер Заза Буадзе: мы переживаем становление настоящей киноиндустрии в Украине

"Завтра-послезавтра мы станем свидетелями рождения целой плеяды настоящих украинских кинозвезд", — уверен кинорежиссер.

Заза Буадзе Главред

На сайте "" состоялся чат с режиссером, который уже совсем скоро, ко Дню независимости, представит свою новую работу — картину "Червоный", снятую по одноименному роману Андрея Кокотюхи. Режиссер отмечает, что украинский зритель уже попросту отвык от украинского кино, которого до сих пор было крайне мало. Однако уже новый осенне-зимний сезон, по словам Зазы Буадзе, станет "супер-важным", поскольку в нем зрителя ждет небывалое количество премьер. Причем качество фильмов украинского производства, которые выйдут в прокат, будет достойное, обещает режиссер.

Общаясь с читателями, он рассказал, какие времена переживает украинское кино, есть ли среди современных отечественных актеров великие, а также какие задачи ставит перед собой, снимая украинское кино.

Представляем стенограмму чата с Зазой Буадзе.

Katt: Що з останніх вітчизняних кінопрем'єр вас приємно вразило?

Заза Буадзе: В первую очередь, "Гніздо горлиці" моего близкого друга Тараса Ткаченко. Также — "Моя бабуся Фані Каплан" Алены Демьяненко. И с нетерпением жду выхода в прокат таких фильмов как "Ізі", "Стрімголов", "Іній", "Припутні" и "Дикий голуб".

Новый осенне-зимний сезон должен стать историческим, ведь планируется 13 новых украинских фильмов разных жанров. Начнется все с "Червоного" 24 августа, а в декабре этот блок завершит фильм Ахтема Сейтаблаева — "Киборги". Такого количества и такого качества фильмов еще не было.

Ginger: Будет ли промо-тур "Червоного"? Когда — в Киеве?

Заза Буадзе: Промо-тур уже начался 4 августа в Ужгороде. Дальше, с 10 августа, большой блок: Черновцы, Ивано-Франковск, Винница, Львов, Харьков, Одесса... 23 августа будет киевская премьера, а уже 24-го фильм выходит в прокат.

Lidia: Чому датою виходу "Червоного" вибрано День незалежності?

Заза Буадзе: Это не большой секрет — это была договоренность между кинокомпанией "Инсайт-медиа", Держкино и компанией дистрибьютором B&H. Естественно, день был выбран неслучайно, потому что этот фильм — о борьбе, которая до сих пор продолжается и должна закончиться нашей победой.

Ginger: Сколько длилась работа над "Червоным"?

Заза Буадзе: Весь производственный цикл длился год, а съемочный период — три месяца.

Asia: Как вы отбирали и искали актеров для "Червоного"?

Заза Буадзе: Мы проводили кастинги по всей Украине. Я безумно благодарен нашему кастинг-директору Алле Самойленко, она одна из лучших кастинг-директоров в Украине. У нас с ней абсолютно творческое сотрудничество: она прекрасно знает мои вкусы, и я ей доверяю. И на "Червоном", и на "Бандерасе" мы угадывали стопроцентно. Кстати, особенно нас с ней сближает то, что она согласна со мной в том, что нужно искать новые лица в других городах за пределами столицы, новые таланты. Пока что результаты говорят сами за себя. Но это не значит, что я отказываюсь от киевских актеров. :)

Olga__: В своих картинах вы чаще снимаете малоизвестных актеров, рискуете также брать тех, для кого участие в вашей картине — дебют в кино, почему так? Ведь куда проще взять одну узнаваемую звезду, что часто делают режиссеры: если фильм "не очень", то на любимого артиста пойдут... Второе. Кого из актеров, кто дебютировал в "Червоном" как киноактер, вы считаете своей находкой?

Заза Буадзе: Своей находкой, например, считаю Олега Шульгу и Александра Маврица. Потому что у них в кино дебют, в отличие от Березы. Это два великих актера, которые не перестают меня поражать своим талантом и органикой. Слава Богу, что мы рискнули, что поехали в Ужгород, Днепр и Одессу и искали актеров в местных театрах. Я люблю давать шанс. Ведь мне тоже дается шанс.

Также честно скажу, с такими актерами мне работать легче — они более открытые, щедрые, отважные. Их "шлейф" нам не мешает — ни мне, ни им.

Но это не является самоцелью для меня. Если актер известный и талантливый, я с радостью работаю и с ним.

Что касается первой части вопрос, то я не собираюсь скрываться за звездным статусом актера. Я не берусь за проект, если он мне не интересен. Если это не крепкая драматургия, не эмоциональная история, я за такой проект не берусь. Актер — это один из инструментов. Точно выбрать инструмент — всегда очень важно. Поверьте, звездный статус лично для меня мало значит. Хотя понимаю, что для маркетинга это очень важно. Я отдаю должное этому. Но для меня важнее точный выбор актера, а не его статус.

Заза Буадзе Главред

Katt: Чи важко перевчати театральних акторів на роботу перед кінокамерою?

Заза Буадзе: Я очень благодарен продюсерам фильма "Червоный" за то, что они согласились с тем, что мы приглашаем неизвестных актеров. Мы провели несколько больших кастингов в разных городах. И в фильме актеры из семи городов — от Ужгорода и до Харькова. В абсолютном большинстве это дебюты. При том что все они широко известны в театральных кругах, в основном в своих городах. Это потрясающие талантливые актеры, которые оказались замечательными киноактерами. У них врожденная киноорганика. Без ложной скромности могу сказать, что если чем-то я могу гордиться в связи с фильмом "Червоный", то это замечательные актерские работы.

Katt: Ви — строгий режисер? У вас йде чітко за продуманим вами планом, чи ви вітаєте, коли актор імпровізує і привносить щось своє в образ?

Заза Буадзе: Замечательный вопрос. Наверное, я — "актерский режиссер". Для меня актер — это важнейший инструмент. Люблю работать с актерами, и мы очень часто импровизируем. Я люблю, когда мы творим вместе, сообща. И если у актеров есть интересные идеи, я этому только рад.

Inga: Кажуть, що у епізодах та масових сценах під час зйомок "Червоного" задіяні виконавці зі справжніми кримінальними біографіями. Чим пояснюється таке рішення? Чи це для переконливості?

Заза Буадзе: Наш фильм про советский концлагерь — ГУЛаг. Изначально было известно, что там должны быть большие и специфические массовки — заключенные, "вертухаи". Важно было найти правильных людей, с правильной фактурой. Мы провели отдельный кастинг для актеров массовых сцен, в основном в Кривом Роге. И да, среди них было немало людей с криминальным прошлым. Но должен сказать, что я редко встречал таких дисциплинированных актеров, с такой мощной мотивацией, как у них. Знаю много фактов, свидетельствующих о том, что наш фильм изменил их жизни.

Ginger: После просмотра трейлера показалось, что в вашем фильме "Червоный" всего одна женская роль. Так ли это?

Заза Буадзе: Да, это так. Единственная актриса, единственный женский персонаж — врач по имени Тамила в исполнении киевской актрисы Любови Тищенко. Это мужской фильм, хотя есть и романтическая линия, которая связана с персонажем Тамилы.

Хотя уверен, что женской аудитории тоже будет интересен фильм: там есть несколько драматических сюжетных линий.

Simka: Чому для зйомок "Червоного" було обрано саме Кривий Ріг?

Заза Буадзе: К счастью, на территории Украины не было гулаговских лагерей, потому мы искали максимально подходящие по фактуре локации. Фильм-то снят только по третьей главе романа. И там действие происходит в Норильске. Естественно, мы не могли найти в Украине места, похожие на Норильск, и перенесли действие на Урал, то есть у нас был УрЛаг. В Кривом Роге нашли фантастические локации, там построили фактически с нуля лагерь, и там же нашли больше ста лет тому назад заброшенные шахты, где добывали железную руду. Это и есть два основных объекта нашего фильма — лагерь и шахта.

Simka: Що під час зйомок "Червоного" давалося найважче?

Заза Буадзе: Это сложный постановочный фильм, с большими массовками и большим количеством персонажей, большим количеством экшн-сцен и боевых сцен. При этом по истории все эти сцены происходят ночью, потому очень много было ночных сцен. С трюками, пиротехникой, каскадерами. Это было самое сложное в производственном плане.

Simka: Чому ви вирішили знімати саме за романом Кокотюхи "Червоний"? Чи довелося видозмінювати літературний твір, чи фільм буде повністю ідентичним йому?

Заза Буадзе: Прежде всего, мне предложили снять этот фильм, и я принял это предложение. Так что, можно сказать, фильм сам меня выбрал, за это я благодарен и продюсеру, и Андрею (Кокотюхе, — авт.).

Как я уже говорил, фильм снят по мотивам третьей главы романа. Подчеркиваю, что по мотивам, потому что в процессе сценарий все время менялся — это был живой процесс. Появлялись новые эпизоды и сюжетные линии.

Знаю, что у этого романа много поклонников. Им хочу сказать, что буквально в июне мы победили в десятом конкурсе Держкино, и уже в сентябре начинаем производство нового фильма — приквела, который будет снят по мотивам первых двух глав романа. То есть это долагерная история Данилы Червоного, становление героя. Там довольно большой исторический отрезок — с 1936-го по 1945-ый годы, до момента ареста.

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Green: Не тесно ли вам в украинском кинематографе, есть ли амбиции покорять кинорынки и других стран тоже?

Заза Буадзе: Могу сказать честно, что мы изначально знали, для кого снимаем фильм "Червоный" — для украинского зрителя. Мы уже знаем, что осенью и зимой будет несколько фестивалей. Но важнее всех фестивалей и призов выход фильма в украинский прокат. Он был сделан, в первую очередь для украинского зрителя.

Мы прекрасно знаем, что украинский зритель уже отвык от украинского кино. И сейчас наша важнейшая задача — вернуть качественные украинские фильмы в кинотеатры и вернуть туда же украинского зрителя. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас производится и будет произведено большое качество очень достойных европейского качества украинских фильмов. Мы, украинские фильмы и украинские зрители, должны встретиться там, в кинотеатрах. И эти встречи должны стать традиционными.

Rika: Якщо ознайомитися з трейлером "Червоного", складається враження, що фільм загалом буде дуже важкий. Чи справді це так? Чи варто йти на нього з дітьми?

Заза Буадзе: У нас рейтинг, если не ошибаюсь, 16+, что само о себе говорит. Этот фильм, конечно же, не для маленьких детей. Но я не считаю, что там есть какая-то особая жестокость. Мы к этому не стремились, у нас не было такой цели. Там есть интересные персонажи, конфликты, драматические линии. И пока что зрителям именно это нравится — фильм с первой до последней минуты "держит", но не за счет жестокости, а за счет эмоции.

Ростислав Телегін: Якою буде ваша реакція на критику (яка може бути не вся буде позитивною) фільму "Червоний", та чи будуть зроблені висновки у випадку достатньої кількості негативних відгуків (є вже приклад мультфільму "Микита Кожумяка", який має більше негативних відгуків, ніж позитивних)?

Заза Буадзе: Я с нетерпением жду, когда фильм выйдет в прокат, когда его посмотрят зрители и критики, появятся какие-то оценки. Мне это интересно. Я не смотрю на жизнь сквозь "розовые очки", потому понимаю, что не может быть, что всем понравится одинаково. Уверен, что будут такие, кому не понравится. Надеюсь, что критика будет объективной, по делу, а не критика ради критики.

Ростислав Телегін: Наскільки значна роль продюсера в роботі режисера-постановника? В Голівуді не рідкість, коли бачення картини режисера не збігалося з баченням продюсера... Як усе це було у вас?

Заза Буадзе: У меня, к счастью, с продюсерами пока что все время складывалось творческое сотрудничество. Например, в процессе работы над фильмом "Червоный" с Владимиром Филипповым, генеральным продюсером этого фильма, мы вместе творили. И этот фильм — результат совместного творчества режиссера, продюсера, автора сценария, оператора-постановщика, художника-постановщика, актеров. Все мы были единой творческой командой. Я бы пожелал себе, чтобы в дальнейшем у меня были такие же творческие взаимоотношения с продюсерами. Пока что не жалуюсь.

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Ігор Тимофєєв: Раньше вы снимали клипы для группы "Нэнси" ("Ах, туман, туман"), а теперь ваши фильмы используют в качестве видеоряда для клипов Тони Матвиенко и "Гайдамаков"... Это успех?

Заза Буадзе: Я не снимал клипов для "Нэнси". Знаю этот ролик, видел в Ютубе. Там использовали кадры из моего фильма "Солнцекруг". К самому клипу я не имею никакого отношения.

В фильме "Червоный" звучит кавер-версия песни "Червона калина" в исполнении "Гайдамаков" и Тони Матвиенко. Я благодарен ребятам, что они сделали этот клип, используя кадры из фильма "Червоный".

Lidia: Кокотюха — це сучасний автор. А кого із класиків вам цікаво було б екранізувати і чому?

Заза Буадзе: Я мечтаю экранизировать "Перверзии" Юрия Андруховича, а также роман его дочери — Софии Андрухович — "Феликс Австрия". С гордостью могу сказать, что мы сейчас работаем над сценарием с замечательным украинским философом Тарасом Прохасько. Так что я дружу с современной украинской литературой.

Asia: "Червоный" — не единственная ваша ближайшая премьера, насколько я понимаю, зрителя ждет еще и "Позывной Бандерас". Расскажите, как получилось так, что вы параллельно работали над двумя картинами? Когда премьера этого фильма? Выйдет ли он в прокат? Когда и где его можно будет увидеть?

Заза Буадзе: Точно могу сказать, что в прокат фильм выйдет весной. Буквально две недели назад об этом было объявлено на Одесском кинорынке. Мы запустили в производство "Бандераса", когда уже заканчивался продакшн "Червоного", так что одно другому совершенно не мешало.

Asia: Съемка фильма "Позывной Бандерас" — это создание кино "на злобу дня", потому что многим это сейчас болит, и есть спрос? Не боитесь, что такие картины утратят популярность, как только завершится война на Донбасс?

Заза Буадзе: Нет, не боюсь, потому что это кино не только про войну. Война просто оголяет какие-то вещи, которые скрыты от глаз в обычной мирной жизни. Фильм "Бандерас" не столько о войне, а о том, что человек не может отрезать от себя прошлое, не может оставить в прошлом вопросы без ответов, рано или поздно ему придется ответить на эти вопросы, пройти через "чистилище" и заново обрести себя. Просто в нашем фильме все это происходит на фоне войны.

Vega: Кого из советских, украинских и современных отечественных актеров вы считаете гениями?

Заза Буадзе: Богдан Ступка был гением — думаю, все со мной согласятся. Иван Миколайчук был гением. Естественно, не только они — эта земля всегда была богата талантами.

Я бы все-таки хотел вернуться к теме современных украинских актеров, которые только начинают сниматься. Завтра-послезавтра мы станем свидетелями рождения целой плеяды настоящих украинских кинозвезд. Уверен, что после фильма "Червоный" зритель запомнит и полюбит Николая Березу, Олега Шульгу, Александра Маврица, Игоря Колтовского, Любу Тищенко.

MistF: Иногда кажется, что чтобы прославить Украину, надо отсюда выехать, например, в Россию. Это видно по примеру большого количества артистов, которые, только прославившись в России, стали востребованы и тут. Почему так? Не умеем ценить своих? Или в чем тут беда?

Заза Буадзе: Да, я прекрасно помню слова о том, что нет пророка в своем отечестве. Легко прятаться за такой фразой. Но я не сужу никого, каждый решает за себя.

Наверное, самое сложное — завоевать сердце и любовь своего зрителя, слушателя и читателя. Мы прошли через очень трудные времена — что Грузия, что Украина. И находимся в процессе становления, параллельно защищаясь (давайте не будем забывать про войну, которая до сих пор длится) от врага. Это очень трудный процесс, но победа будет за нами. Украина станет сильной европейской страной. И, поверьте мне, все уехавшие вернутся.

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Vega: Насколько комфортно работать, общаться с прессой сейчас, когда публика очень чувствительна к любым словам и легко навешивает ярлыки на артистов, режиссеров и любых других деятелей искусства — "свой", "чужой", "предатель"?

Заза Буадзе: Мне всегда интересно общаться и с прессой, и со зрителем. Я всегда готов к диалогу, готов откровенно отвечать на откровенные и интересные вопросы. Но если увижу, что преднамеренно навешивают ярлыки, то, будьте уверены, отвечу подобающим образом.

Terenko_S.: Как вы относитесь к запретам на въезд в Украину российским актерам? Вы считаете целесообразной такую меру?

Заза Буадзе: Без реверансов скажу — да, это правильно. Мы же не говорим, что въезд запрещен всем поголовно. Только тем, которые заслужили, которые нарушили закон Украины. Мы на войне, давайте не забывать об этом.

Terenko_S.: Останнім часом потихеньку почали з'являтися картини українського виробництва — і фільми, і серіали. Але чомусь у нас майже все нове, тільки-но виходить, одразу потрапляє під шквал критики і "фукання" від наших же співвітчизників. Чому так? Чому у нас така публіка, що ладна заклювати своє ж? Адже зрозуміло, що одразу не народяться шедеври.

Заза Буадзе: Ситуация изменится, когда это все превратится в поток, когда в год будет выходить не по два фильма, а по фильму в неделю. И уже через год так будет. Мы привыкнем к украинским фильмам, они станут частью нашей повседневной жизни. Станет попросту модно смотреть украинское кино и обсуждать его объективно.

Fekla: В инфо о вас в Википедии говорится, что, помимо фильмов, вы также снимаете клипы и телешоу. А что дает вам средства к существованию — создание фильмов или все-таки более мелкие проекты вроде рекламных роликов? Реально режиссеру в нашей стране прокормиться, снимая исключительно кинокартины?

Заза Буадзе: Я надеюсь, то время, когда мне приходилось заниматься телевидением и рекламой, прошло. Тогда, пока не было кино, приходилось выживать за счет телевидения и рекламы. Но это опыт, а любой опыт — важен. Я благодарен и телевидению, и рекламе за то, что они позволили мне не уйти из профессии. Счастлив, что сейчас мы переживаем подъем, становление настоящей киноиндустрии в Украине.

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Fekla: Вы считаете себя украинским или грузинским режиссером?:) С чем связано то, что в последнее время вы в основном работаете именно в Украине?

Заза Буадзе: Я по факту украинский режиссер, я работаю в Украине и снимаю украинское кино. "Последнее время" — это уже десять лет, 11-ый год... Как это случилось, наверное, не столь важно. Но коротко могу сказать, что благодарен судьбе за это.

Olga__: Неумолимо уходят актеры-эпохи, актеры-гении... Одни из последних утрат — Алексей Петренко, Алексей Баталов. На ваш взгляд, появляются ли в нашей стране, да и вообще, на постсоветском пространстве талантливые актеры такой величины и масштаба, или артист мельчает, а вместе с тем и среди картин все меньше шедевров? Что вы думаете на этот счет?

Заза Буадзе: Я сегодня уже столько раз говорил: знаю, что такие актеры есть и сейчас. Уверен, что скоро зрители сами в этом убедятся. Повторюсь, то, что сейчас происходит, это революция. Мы наконец-то можем говорить о становлении настоящей киноиндустрии, когда снимается много разных фильмов: и жанровое кино, и арт-хаус, и детское, и документальное (что особенно радует)...

Нынешний осенне-зимний сезон — супер-важный сезон: впервые за один сезон выйдет 13 разножанровых фильмов. Давайте через год поговорим и посмотрим, будет ли возникать вопрос о том, есть ли великие актеры.

Joker: Ваше мнение, почему на украинские картины зрительский спрос меньше, чем на зарубежные картины? Чего не хватает зрителю в наших киноработах, или чего в переизбытке, от чего мог он устать?

Заза Буадзе: Украинский зритель отвык от украинского кино, которого было очень мало. Очень скоро он будет получает фильмы разных жанров, каждый найдет для себя нишу. Когда в Украине станет модно ходить на свое кино, как в Польше, Франции или Германии, тогда такие вопросы больше не будут задаваться. Главное, чтобы зритель поверил, что оно того стоит, и 24 августа пошел и на "Червоного", позже — на итальянско-украинскую комедию "Ізі", на народную комедию "Припутні", на детский приключенческий фильм "Сторожева застава" и на военный фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Этих фильмов будет много, и они все достойного европейского качества и уровня.

Terentij: Есть ли среди ваших режиссерских замыслов такие картины, которые пока ждут своего часа, потому что зритель еще не дорос или пока что нет финансовой возможности воплотить его в полной мере, или по каким-то другим причинам?

Заза Буадзе: Конечно, есть. Сейчас выделить одну причину сложно — их комплекс, но это и финансовые вопросы в том числе. Но у меня есть четкий план, и пока что не сворачиваю с пути, а иду к этим целям.

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Terentij: Заза, что вам как режиссеру мешает снимать картины так, как бы того хотелось? Каких законодательных изменений, государственных шагов навстречу кино лично вам не хватает и почему?

Заза Буадзе: Мы так много говорили о новом украинском кино, но забыли упомянуть о новом законе о кино. Зрителя мало интересуют нюансы этого закона. Но закон это и есть фундамент нового украинского кино. Это касается не только порядка финансирования кино, но и взаимоотношений автора и заказчика, то есть авторского права, чему ранее уделялось преступно мало внимания. Кстати, именно этот закон гарантирует, что киноландшафт будет разнообразным и богатым, что будет много разных ниш. Такие возможности даст этот закон. Следующий, 11-ый конкурс Держкино уже будет проводиться уже на основе нового закона о кино. Это результат титанического труда Держкино Украины и его главы Филиппа Ильенко.

Pavlo: Чи вважаєте ви правильним і доцільним забороняти радянські та російські фільми?

Заза Буадзе: Нельзя сказать, что сейчас огульно запрещается все подряд. Нет. В законе четко прописано, почему запрещается тот или иной фильм. Если фильм восхваляет армию нашего противника и унижает нас, он должен быть запрещен, или если он открыто пропагандистский. Огульно все никто не запрещает — запрещаются только те картины, которые подрывают наши основы.

Pavlo: Як ви ставитеся до того, що зараз все частіше перезнімають вже відоме кіно, яке полюбилося вже не одному поколінню: "Службовий роман", "Кавказька полонянка" тощо? Чи потрібні такі рімейки, особливо якщо оригінал навіть близько не вдалося "переплюнути"? І чому вдаються до такого? Бракує власних ідей, фантазії та нових сценаріїв?

Заза Буадзе: В украинском кино ничего подобного не было. О российском кино я говорить не хочу и не могу — мне это неинтересно. Когда такое случится в украинском кино, тогда и будем обсуждать эту тему. Насколько я знаю, Ахтем Сейтаблаев будет снимать фильм "Захар Беркут", это будет вторая экранизация, наверное, условно это можно назвать римейком. Но пока что такой тенденции в украинском кино нет.

Ростислав Телегін: Зараз у США після успіхів кінокоміксів "Логан" та "Дедпул" є попит на кіно з рейтингом R (тобто кіно з підвищенним рівнем насилля, лайкою та еротикою). Всіма улюблені серіали типу "Гри пристолів" чи "Спартака" також дозволяють собі досить "дорослий" контент. Тому питання — чи потрібні фільми рейтингу R українському кінематографу та телебаченню (історичні фільми,бойовики, горори чи триллери, які не граються з глядачем, як ыз дитиною, а дають йому кров, секс та нецензурщину)?

Заза Буадзе: Всегда самое главное — это история, интересно и хорошо рассказанная история. Если история требует специфических инструментов, тогда — да, почему нет. Они могут быть использованы. В таком случае авторы должны прекрасно понимать, с каким рейтингом выйдет их продукт.

Ігор Тимофєєв: Заза, у вас на Родине был киноконцерн "Грузия-фильм", в Украине — киностудия Довженко, Одесская и Ялтинская киностудии, студии документального кино, снимавшие на государственные деньги. Денег не стало, кино закончилось… Страны разные, а судьба у киностудий одинаковая — увядание, прозябание, забвение. Может, пора забыть о славных и былых временах киностудий, снести их и построить что-то новое на негосударственные деньги?

Заза Буадзе: Я в одном абсолютно согласен — та эпоха закончилась. Там, где руины, просто нужно расчищать пространство и строить что-то новое. Мое личное профессиональное мнение: в том виде, в котором существовали эти киностудии, сегодня они работать не смогут.

Ігор Тимофєєв: Заза, вы говорите, что "такого количества и качества фильмов еще не было". Можно ли сказать, что в Украине начинается если даже не бум, то возрождение отечественного кинопроизводства в "длинном метре"?

Заза Буадзе: Началось, процесс пошел и идет. Возрождение точно началось, а бум — не за горами. И не только длинного метра, но и различных направлений, сегментов и жанров.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы