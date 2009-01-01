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Российский певец поддержал Украину в противостоянии с Россией

Сегодня, 15:36

Лебединский поставил на аватар в своей соцсети картинку, где на фоне флага Украины написано "Stop russian agression".

Алексей Лебединский
Алексей Лебединский Facebook.com
Известный российский певец Алексей Лебединский призвал своих соотечественников поддержать Украину в противостоянии агрессии России.

Об этом сообщает Online.ua со ссылкой на Facebook артиста.

Лебединский поставил на аватар в своей соцсети картинку, где на фоне флага Украины написано "Stop russian agression" ("Остановить российскую агрессию"). "Я считаю, что все люди на планете, и в особенности все мои соотечественники россияне, оставшиеся в своем уме, обязаны поставить эту аватарку", — написал он.

Напомним, украинский писатель рассказал, откуда растут ноги у "ватников".

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Российский певец, Алексей Лебединский, профессор Лебединский, поддержка, противостояние, Украина, Россия
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