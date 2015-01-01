Российский поэт-бунтарь: между Украиной и Россией огромный ров с "трупами и кровью"

В РФ народ запуган и подсажен на имперский наркотик, отметил Бывшев.

Флаги Украины и России, иллюстрация wpristav.ru

Российский поэт, против которого в РФ возбудили два уголовных дела за стихи в поддержку Украины и внесли в официальный список "экстремистов и террористов", заявил, что между Украиной и его страной огромный ров, "наполненный трупами и кровью".

Такое мнение он высказал в интервью "Гордону".

По словам собеседника издания, ему больно, что в нашем государстве война, смерти, и все это по вине России.

"Я не верю, что россияне сами снесут Путина (президент Российской Федерации Владимир Путин — ред.) и его режим. Народ, точнее биомасса, в России запугана и подсажена на шовинистический, имперский и пропагандистский наркотик", — отметил литератор.

Бывшев думает, что "если путинский режим и падет, то только в результате внешнего воздействия или крупного геополитического поражения, как было с Советским Союзом во время войны в Афганистане".

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение Владимир Путин на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с Российской Федерацией.