Российский пропагандистский телеканал Life прекращает свое существование в нынешнем виде

Редакционная политика сайта от этого не изменится.

KAMAZ / Livejournal

Российский пропагандистскийпрекращает свое существование в нынешнем виде – он больше не будет выпускать новостийные сюжеты.

Об этом в комментарии изданию РБК заявили два источника, знакомые с планами руководства Life.

Так, с 18 августа канал покинет значительная часть сотрудников, которая ранее занималась производством новостей.

Акционер и гендиректор холдинга News Media Арам Габрелянов, в структуру которого входит Life, рассказал, что такие перемены не означают, что канал будет закрываться. "Мы прекращаем передачу новостей сюжетами", – подчеркнул он.

По словам Габрелянова, на канале останутся стримы (потоковые трансляции основных событий), которые будут транслироваться в том числе в кабельных сетях.

Он назвал причиной изменений желание публики смотреть только онлайн важных новостей. Габрелянов добавил, что редакционная политика сайта от этого не изменится.

По данным источников РБК, часть сотрудников Life переходит в новые проекты, в которые инвестировал Габрелянов в последнее время.

Интернет-издание LifeNews.ru было создано в сентябре 2009 года на базе информационно-развлекательного ресурса Life.ru. Ресурс позиционировал себя как новостной таблоид. 18 апреля 2016 года сайт издания закрылся, а ресурсы были переведены на сайт Life.ru.

Напомним, по информации СМИ, Яценюк и жена Авакова стали совладельцами телеканала "Espreso.TV".