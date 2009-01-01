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Российский рокер назвал Путина палачом, развязавшим войну в Украине

Сегодня, 11:08

Артист также рассказал, как был записать альбом украинских песен "Найкращі співанки".

Кузнецов, группа, Элизиум
Дмитрий Кузнецов на сцене «Файне місто 2017». live.karabas.com
Лидер известной российской группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов обижается, что в Украине считают всех россиян плохими, а слова сочувствия воспринимают — как насмешку.

Об этом он рассказал в интервью Karabas Live.

Он также отметил, что знание законов истории помогает ему осознавать, что есть путинская Россия, а есть его собственная.

"99% моих друзей поддерживают Украину, являются антифашистами и не являются гомофобами. Я не могу влиять на всю страну, но я могу делать так, чтобы моя аудитория задумывалась над происходящим. Если им это нужно, конечно", — говорит он.

"То есть, если кто-то в России признается в любви к украинской культуре и языку, считает их близкими по духу, называет Путина диктатором, мразью и палачом, развязавшим войну, это в Украине воспринимают как насмешку?", — удивился он.

"Когда ватники и путинисты начинают говорить про "хохлов" и сало, я понимаю, но… Знаешь, мы выступаем на разных российских фестивалях, и я не раз слышал, как мне с издевкой кричали в спину про "кто не скачет, тот москаль". Среди творческих людей в России сейчас примерно те же 80% лояльных к власти, как и по всей стране. Львиная доля рок-музыкантов — "ватные" ура-патриоты. Мы играем с ними на одной сцене, делим гримерки. И нам многое приходится выслушивать по поводу нашей любви к Украине", — поделился Кузнецов.

"Мне обидно, когда в Украине говорят, что все русские — враги. Даже если 80% поддержки Путина – это правда, —остаются 20%. А это примерно 30 млн россиян, которые против режима и за Украину. Учитывая, что у вас среди 40 млн есть свои "ватники", я не исключаю, что в самой Украине тех, кто ненавидит Путина, не больше, чем в России. Поэтому я прошу: тех, кто в России против Украины, называйте путинистами, имперцами и так далее, но не "всеми русскими", — добавил он.

Он также отметил, что он не ездит отдыхать в Крым.

"Потому что, отобрав Крым у Украины, Путин отобрал его и у меня. Мы много выступали там в 90-е и в нулевые. Никто не запрещал россиянам купить себе там дом или квартиру или просто приезжать отдыхать. Но нет, надо было его непременно отнять", — говорит музыкант.

Артист также рассказал, как был записать альбом "Найкращі співанки".

Он отметил, что музыкантам группы (солист Саша Телехов и виолончелист/клавишник Егор Баранов — ред.) очень интересен украинский язык и украинская культура вообще, добавив, что фамилии артистов заканчиваются на "-ов", ни у кого нет украинских корней. "И на языке вашем мы не говорим, хотя неплохо уже его понимаем. Но мы фанаты вашей культуры. И признавались в этом задолго до Майдана".

"Украинский язык очень музыкален. Я понял это еще в юности, слушая ВВ и Mad Heads. И еще "Скрябін" обязательно. Для нас это столпы украинской рок-культуры. Так что мы записали этот альбом в свое удовольствие. И, насколько я знаю, остаемся единственной в истории российской группой, которая выпустила целый релиз на украинском языке", — отметил Кузнецов.

Ранее российский музыкант Алексей Лебединский "опустил" путинского пропагандиста Тиграна Кеосаяна

фото: live.karabas.com

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Россия, группа, Элизиум, Кузнецов, Украина, путинцы, имперцы, ватники
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