Российский рокер назвал Путина палачом, развязавшим войну в Украине

Артист также рассказал, как был записать альбом украинских песен "Найкращі співанки".

Дмитрий Кузнецов на сцене «Файне місто 2017». live.karabas.com

Лидер известной российской группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов обижается, что в Украине считают всех россиян плохими, а слова сочувствия воспринимают — как насмешку.

Об этом он рассказал в интервью Karabas Live.

Он также отметил, что знание законов истории помогает ему осознавать, что есть путинская Россия, а есть его собственная.

"99% моих друзей поддерживают Украину, являются антифашистами и не являются гомофобами. Я не могу влиять на всю страну, но я могу делать так, чтобы моя аудитория задумывалась над происходящим. Если им это нужно, конечно", — говорит он.

"То есть, если кто-то в России признается в любви к украинской культуре и языку, считает их близкими по духу, называет Путина диктатором, мразью и палачом, развязавшим войну, это в Украине воспринимают как насмешку?", — удивился он.

"Когда ватники и путинисты начинают говорить про "хохлов" и сало, я понимаю, но… Знаешь, мы выступаем на разных российских фестивалях, и я не раз слышал, как мне с издевкой кричали в спину про "кто не скачет, тот москаль". Среди творческих людей в России сейчас примерно те же 80% лояльных к власти, как и по всей стране. Львиная доля рок-музыкантов — "ватные" ура-патриоты. Мы играем с ними на одной сцене, делим гримерки. И нам многое приходится выслушивать по поводу нашей любви к Украине", — поделился Кузнецов.

"Мне обидно, когда в Украине говорят, что все русские — враги. Даже если 80% поддержки Путина – это правда, —остаются 20%. А это примерно 30 млн россиян, которые против режима и за Украину. Учитывая, что у вас среди 40 млн есть свои "ватники", я не исключаю, что в самой Украине тех, кто ненавидит Путина, не больше, чем в России. Поэтому я прошу: тех, кто в России против Украины, называйте путинистами, имперцами и так далее, но не "всеми русскими", — добавил он.

Он также отметил, что он не ездит отдыхать в Крым.

"Потому что, отобрав Крым у Украины, Путин отобрал его и у меня. Мы много выступали там в 90-е и в нулевые. Никто не запрещал россиянам купить себе там дом или квартиру или просто приезжать отдыхать. Но нет, надо было его непременно отнять", — говорит музыкант.

Артист также рассказал, как был записать альбом "Найкращі співанки".

Он отметил, что музыкантам группы (солист Саша Телехов и виолончелист/клавишник Егор Баранов — ред.) очень интересен украинский язык и украинская культура вообще, добавив, что фамилии артистов заканчиваются на "-ов", ни у кого нет украинских корней. "И на языке вашем мы не говорим, хотя неплохо уже его понимаем. Но мы фанаты вашей культуры. И признавались в этом задолго до Майдана".

"Украинский язык очень музыкален. Я понял это еще в юности, слушая ВВ и Mad Heads. И еще "Скрябін" обязательно. Для нас это столпы украинской рок-культуры. Так что мы записали этот альбом в свое удовольствие. И, насколько я знаю, остаемся единственной в истории российской группой, которая выпустила целый релиз на украинском языке", — отметил Кузнецов.

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фото: live.karabas.com