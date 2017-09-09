СБУ на три года "забанила" рэпера "Басту"

Российский исполнитель выступал в захваченном РФ Крыму.

Василий Вакуленко ("Баста") Скриншот видео с youtube.com

Российскому("Баста"), который выступал в, Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну на три года.

Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос "Апострофа".

В ведомстве уточнили, что такое решение принято "в интересах обеспечения безопасности государства".

"Согласно ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины… принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ…", — говорится в документе.

Ответ спецслужбы на запрос журналистов Скриншот с сайта apostrophe.ua

Напомним, в конце июля стало известно, что СБУ на три года запретила въезд в нашу страну российскому певцу, бывшему солисту группы HI-FI Мите Фомину. Ранее он назвал Крым территорией РФ.