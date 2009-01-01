Сценарист: в Украине невозможно экранизировать только произведения Оксаны Забужко

Кокотюха рассказал, произведения каких современных украинских писателей достойны экранизации.

Оксана Забужко УНИАН

Кино и литература живут по разным законам, поэтому стоят экранизации произведения только адекватных авторов, которые понимают, что написанное ими — не сакральное.

Об этом писатель и сценарист Андрей Кокотюха на чате в "Главреде".

Литератор рассказал, произведения каких современных украинских писателей достойны экранизации.

"В Украине невозможно экранизировать только произведения Оксаны Забужко. Все другие произведения, пусть это будет даже поэтический сборник, вполне могут быть экранизированы, если продюсер и режиссер увидят во всем этом интересную идею. Однако стоят экранизации произведения только адекватных авторов, которые понимают, что написано ними — не сакральное, которые умеют рассказывать истории, которые понимают, что кино и литература живут по разным законам.

Пока таких авторов в Украине мало, но из тех, кого я знаю — Сергей Жадан и София Андрухович легко позволили бы кинематографистам адаптировать свои романы "Ворошиловград" и "Феликс Австрия" так, как того требуют правила игры в кино", — считает сценарист.

"Хочу призвать коллег, которые стремятся быть экранизированными, обратить внимание на роман Джона Ле Карре "Ночной администратор". В одноименном сериале от романа остался только один эпизод — захват заложников в гостинице. Все остальное — отдельный художественное произведение, сюжет которого не имеет ничего общего с сюжетом романа. Тем не менее, уважаемый писатель не отрицает, чего и вам желаю, — добавил Кокотюха.

Напомним, украинский режиссер получил предложение поработать над голливудской лентой.