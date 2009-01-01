Сегодня День украинской письменности. Что любят читать наши звезды

Произведения Леси Украинки, Жадана, Андруховича, стали любимыми для многих украинских звезд.

Svitovyd

В Украине, 9 ноября,

отмечают День украинской письменности. Наши известные певцы, актеры и ведущие рассказали о своих любимых украинских писателях и книгах, пишет Сегодня.

Так певица Мария Бурмака советует всем читать произведения украинской современной литературы.

"Юрий Андрухович – это прекрасный изысканный украинский язык в прозе и филигранная поэзия. Например, "Лексикон інтимних міст", "Дезорієнтація на місцевості", "Екзотичні птахи та рослини". Его дочь София Андрухович сначала очень порадовала книгой "Семга", а ее роман "Фелікс. Австрія"— просто блестящий", — говорит она.

Она также отметила поэзию Сергея Жадана.

"Его поэзию я люблю больше, чем прозу. Это те стихи, которые полностью описывают то, что чувствуешь. "Господь симпатизує аутсайдерам"— в одной толстой книге стихи из разных сборников", — отметила певица.

Кроме того, она посоветовала читателям, что взять с собою на отдых.

"Романы Ирен Роздобудько и Люко Дашвар. И, если вы вдруг еще не читали, то Василий Шкляр "Залишенець. Чорний ворон" и Владимир Лис "Століття Якова", — подчеркнула Бурмака.

Певица Наталка Карпа говорит, что "книгу "Карбид" Андрея Любки — прочитала на одном дыхании.

"Для меня этот приключенческий роман является абсолютным отражением украинских реалий последних нескольких лет. Учителю истории в Закарпатье приходит в голову идея строительства подземного тоннеля, соединяющий Украину и ЕС.

Все начинается весело и смешно, а заканчивается кое-что таки трагически. Полный спектр эмоций пронизывает книгу насквозь, и ты просто не можешь сдержать любопытство – что произойдет с главными героями на следующей странице", — рассказала она.

Актрисе и ведущей "Ранку з Україною" на канале "Україна" Лилии Ребрик нравится творчество современного автора Юрия Андруховича.

"Имела возможность познакомиться с ним на сцене Молодого театра в спектакле "Московиада", которую поставил Станислав Моисеев.

Конечно, я читала этот роман, и он произвел на меня большое впечатление. Я играла в этом спектакле. После этого мне было интересно почитать и другие произведения Андруховича, такие как "Двенадцать обручей", "Перверзия", "Рекреации", — говорит Ребрик.

Приме-балерине Национальной оперы Екатерине Кухар из украинской классики, проверенной временем, нравится поэзия Лины Костенко и произведения Леси Украинки.

"Особенно "Лісова пісня". К слову в Национальной опере Украины идет балет "Лісова пісня", в нем я исполняю роль Мавки. Этот спектакль бриллиант национальной классической хореографии, под музыкальные мотивы композитора Михаила Скорульского.

Если говорить о современной украинской литературе, мне недавно понравилась книга Маргариты Сурженко "Квартира київських гріхів". Это литература с хорошим украинским словом, которая достойна экранизации. В книге много ярких фраз, одна из: "Як відрізнити кохання від пристрасті? Після пристрасті люди спустошені. Кохання ж наповнює", — поделилась впечатлениями от прочитаного балерина.

Одним из любимых авторов певицы Екатерины Бужинской является Леся Украинка.

"У меня любимая, если не сказать настольная, книга — это сборник произведений Леси Украинки. Она была невероятно одаренной творчески и сильной женщиной с очень сложной судьбой. Ведь она практически все детство провела в гипсе из-за болезни, но при этом не переставала творить и просто жить. Она не только стихи писала, но и великолепно играла на рояле — хотя ей это было невероятно сложно делать из-за болезни.

Ее "Лісова пісня" — одно из моих самых любимых произведений. На первый взгляд это прекрасная детская сказка, но вместе с тем глубокое произведение, драма-феерия о духовной красоте человека, об украинских традициях и мифах, о тех ценностях, которые зачастую теряются в гонке за богатством и самореализацией.

И в Украине слава Богу творчество Леси Украинки не затерялось и живет в сердцах людей — в честь той же "Лісової пісні" по разным городам названы рестораны, кафе, ее экранизируют и делают постановки в театре. А недавно создали красивейший мультфильм "Мавка. Лесная песня" по мотивам этой драмы Леси Украинки — обязательно посмотрите! ", — рекомендует Бужинская.

Напомним, в Украине хотят ввести сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному.

Стоит отметить, что праздник установлен 9 ноября 1997, когда президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ "О Дне украинской письменности и языка".

По православному календарю — это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.