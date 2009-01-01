Сегодня Ротару празднует свой юбилей, опубликованы фото

Ротару уже не первый раз сбегает от всех на свой день рождения в Италию.

Ротару отмечает свой юбилей на Сардинии. instagram.com/sofiarotaru.official/

Сегодня, 7 августа, народной артистке Украины Софии Ротару исполняется 70 лет. Еще за неделю до дня рождения она вместе с родными — сыном Русланом, невесткой Светланой и внуками — Соней и Анатолием — отправилась на остров Сардиния , где собирается пышно отметить свой юбилей.

По словам людей из окружения народной артистки, планируется достаточно закрытое мероприятие, на котором будут присутствовать коллеги по музыкальному цеху Софии Михайловны и представители власти разных лет, пишет Сегодня.

София Михайловна уже не первый раз сбегает от всех на свой день рождения в Италию: свое 65-летие звезда отмечала в Тоскане, хотя ранее все праздники проходили в Ялте, где у нее — дача, а в 2009-м появился и свой отель.

В последние годы София Ротару практически отказалась от интервью, да и ранее всегда была немногословна с журналистами. На стандартные по поводу дня рождения вопросы о будущих планах и желаниях София Михайловна отвечает: "У меня всегда есть какое-то нереализованное желание. Ведь жизнь — движение от задуманного к исполненному. Постоянно пребываю в поиске, чтобы быть интересной, востребованной, любимой. Мне всегда кажется, что главная песня еще не спета...".

Как пишет viva.ua слову, для отдыха и празднования дня рождения Ротару выбрала удобный, но, вместе с тем, стильный образ.

Так, свой юбилей певица отмечает в модном платье-вышиванке желтого цвета и кроссовках. Свой праздничный образ певица дополнила солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Первыми с днем рождения Софию Ротару поздравили ее родные люди, опубликовав общие снимки с именинницей.

"Дорогая моя мама! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и оберегает тебя. Ты научила меня любить жизнь и ценить ее во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой звездой... Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю", — написал сын певицы Руслан Евдокименко.

"С днем рождения! Любим! Здоровья и благополучия!" — написала невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко.

"Счастливого дня рождения! Люблю", — поздравила бабушку Соня Евдокименко.

Напомним, ранее фолловеры отмечали, что 69-летняя певица выглядит в свои годы довольно молодо.

фото: instagram.com/sofiarotaru.official