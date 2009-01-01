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Секс-скандал Клинтона и Левински экранизируют

Сегодня, 10:49

Увидеть историю на экранах зритель сможет не скоро, в 2018 году.

Моника Левински
Билл Клинтон и Моника Левински Instagram
История об интимной связи Билла Клинтона и Моники Левински ляжет в основу четвертого сезона популярного сериала "Американская истории преступлений".

Об этом пишет kp.ua.

По данным издания The Hollywood Reporter, за основу возьмут сюжет из книги Джеффри Тубина "Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента".

Моника Левински
Instagram

Увидеть историю на экранах зритель сможет не скоро, в 2018 году покажут второй сезон сериала. В его сюжете также будет реальная история — разрушительный ураган "Катрина", который обрушился на США в августе 2005 года.

Напомним, в финале "Игры престолов" покажут самый длинный эпизод.

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Секс-скандал, Клинтон, Моника Левински, сюжет, сериал, экранизация
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