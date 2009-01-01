Шендерович о России: "глубокая азиатская задница" с несменяемым "вождем племени"

Из Путина не вышло графа Монте-Кристо, отметил писатель.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Российский писатель-сатирик, публицистсчитает, что РФ — "глубокая азиатская задница" с несменяемым "вождем племени" и деградирующими общественными институтами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, анализируя президентские выборы в России, запланированные на март 2018-го.

В то же время автор выразил мнение, что все россияне — "вассалы".

"Мы с вами, господа хорошие, обитаем, в настоящий исторический момент, в глубокой азиатской заднице с несменяемым вождем племени и деградирующими общественными институтами", — отметил литератор.

По его словам, из российского президента Владимира Путина "графа Монте-Кристо не вышло (имел ввиду не материальную, а историческую часть вопроса — Ред.) — ему бы теперь остаться в управдомах, чтобы не повязали".

"А выборы — такие фермопилы, через которые невозможно пройти без потерь... Кремлевские умельцы отдаляли этот день, как могли, аж отодвинули на два года, но и эти два года уже почти прошли. Теперь им, кровь из носу, надо проскочить через март 2018-го: нужна легитимность!", — добавил Шендерович.

"А для этого нужно снова затащить россиян в тот же пыльный цирк, в котором, в былые годы, уже откувыркалась вся т.н. "политическая элита"…, не говоря о дружном коллективе лидеров "системной оппозиции", самые надежные из которых радуют наш глаз на манеже три десятилетия", — утверждает сатирик.

"И при всей разнородности программ и персоналий, потенциальных участников будущего шоу роднит именно это: они не собираются побеждать, но готовы поработать на директора цирка на взаимовыгодных условиях...", — подчеркнул тот.

Ранее Виктор Шендерович высмеял деятельность Владимира Путина на посту президента России — писатель назвал главу государства "галерником", который "работает в поте лица".