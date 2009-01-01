Шендерович о российской участнице на "Евровидении-2017": придумали, как насолить Украине

Писатель отметил, что в США думают над альтернативной энергетикой и возвращаемыми космическими кораблями.

Виктор Шендерович Facebook.com

Российский публицист Виктор Шендерович прокомментировал в Facebook эту новость.

Писатель отметил, что в США думают над альтернативной энергетикой и возвращаемыми космическими кораблями, а в России — как использовать инвалидность певицы Юлии Самойловой против Украины.

"Неближайшие американские перспективы: альтернативная энергетика, гиперлуп, возвращаемые космические корабли... А мы тем временем придумали, как насолить Украине: пошлем на "Евровидение" девушку в инвалидном кресле, они ее освистают — и получится, что они фашисты, а президент Владимир Путин снова всех переиграл. У каждой избушки свои погремушки", — написал он.

Напомним, Шендерович объяснил, почему недооценили Трампа.