Шкляр похвастался экранизацией "Черного ворона" и презентовал новый роман об УПА

Шкляр открыл общественности тайну об экранизации культового произведения "Черный ворон".

УНИАН

За два месяца третий тираж "Трощи" разошелся почти в тридцать тысяч экземпляров, сообщает ТСН.

Накануне презентации книги судом реабилитировано прототипа главного героя романа — Мирослава Симчича Кривоноса. Под его командованием в боях под Космачем бойцы УПА за два с половиной часа уничтожили четыре сотни НКВДшников. Но потом были тридцать два года лагерей для Кривоноса.

Это роман о победе человека над обстоятельствами и над самим собой. Это печальная история о любви и предательстве, о борьбе за страну, но именно в таких историях, убежден автор, и скрывается жизнеутверждающая сила.

"Есть классическое объяснение. Мы говорим: "УПА захлебнулась в борьбе". Но они воевали против фашизма и сталинизма, они потерпели поражение, а идеи УПА вылились в независимость Украины. Так кто вышел победителем? Мы вышли", — говорит Василий Шкляр.

Шкляр — самый успешный украинский писатель. Его предыдущий роман "Черный ворон"разошелся тиражом в 300 тысяч экземпляров.

"Меня мучают на каждой встрече: когда будет кино? Когда будет "Черный ворон"? Я всегда оправдываюсь, что писатель не имеет даже минимального влияния на экранизацию своей книги. Я не знаю, есть ли в этой зале режиссер Олег Туранский. Говорили, что должен быть, я его, как и вы вижу впервые", — говорит писатель.

В Холодном Яру — вотчине гайдамаков, где с 1919 по 1922 годы не давали большевикам закрепиться в Украине и боролись за независимость — уже начались съемки натуры.

"1+1" снимет четырехсерийный фильм по известному роману Василия Шкляра "Черный ворон"

Полнометражку финансирует Госкино вместе с телеканалом 1+1. С главным героем еще не определились, идут кастинги. Это будет исторический боевик с захватывающими сценами, рассчитанный прежде всего на молодежь. Презентовать фильм по "Черному ворону" обещают в следующем году. Его будут показывать во всех кинотеатрах страны.

Ранее Шкляр рассказал, как Украине победить в войне с Россией.