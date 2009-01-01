Скончался один из основателей культовой рок-группы

Гитарист был "перфекционистом и уникальным человеком", отметили в музыкальном коллективе.

Концерт AC/DC, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В субботу, 18 ноября, на 65-м году жизни умер один из основателей культовой австралийской рок-группы AC/DC и ритм-гитарист Малькольм Янг.

Об этом говорится на странице коллектива в Facebook.

По его словам, музыкант был перфекционистом и уникальным человеком.

"Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малькольма Янга", — отмечается в сообщении.

Напомним, AC/DC была создана в Сиднее в ноябре 1973 года выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами, в группу также входил Джордж Янг. В 2014 году первый был вынужден покинуть коллектив из-за деменции, а в октябре 2017-го последний скончался.