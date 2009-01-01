Скоро появится плеяда украинских кинозвезд — режиссер

Наша земля всегда была богата талантами, отметил Буадзе.

Заза Буадзе Главред

Грузинский режиссер, который живет в Украине, считает, что скоро мы станем свидетелями рождения целой плеяды настоящих отечественных кинозвезд.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что наша земля всегда была богата талантами.

"Богдан Ступка был гением — думаю, все со мной согласятся. Иван Миколайчук был гением", — отметил Буадзе.

По словам Буадзе, "завтра-послезавтра мы станем свидетелями рождения целой плеяды настоящих украинских кинозвезд".

"Уверен, что после фильма "Червоный" (будет представлен ко Дню Независимости — Ред.) зритель запомнит и полюбит Николая Березу, Олега Шульгу, Александра Маврица, Игоря Колтовского, Любу Тищенко", — добавил гость.

Ранее Заза Буадзе говорил, что уже в ближайшие годы в Украине будет выходить один отечественный фильм в неделю, а не два в год. Ознакомиться с другими мнениями режиссера можно здесь.