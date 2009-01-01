СМИ узнали, когда Киев посетит Дэвид Линч

В столице кинорежиссер проведет ряд встреч.

Дэвид Линч Скриншот видео с youtube.com

В ноябре Украину посетит выдающийся американский кинорежиссер, 16-18 числа в Киеве он, в частности, встретится с представителями властей.

Об этом пишет РБК-Украина.

По его данным, в рамках визита состоится открытие украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation.

"В Киеве Дэвид проведет ряд встреч: со студентами, представителями властей, деловой, творческой и политической элитой", — говорится в статье.

Напомним, летом на Одесский кинофестиваль приехала российская актриса Лия Ахеджакова, чтобы представить остросатирическую драму "Кроткая", в которой она сыграла роль правозащитницы, вместе с режиссером картины Сергеем Лозницей.