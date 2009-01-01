Создатели "Игры престолов" готовятся обмануть зрителей — СМИ

Я знаю, что для концовки "Игры престолов" собираются снимать несколько версий, рассказал Кейси Блойс.

Эпизод съемки фильма Viva.ua

Создатели популярного сериала "Игра престолов" снимут несколько версий его концовки, чтобы запутать телезрителей и нивелировать спойлеры.

Об этом сообщил программный директор американского канала HBO Кейси Блойс, пишет Independent.

"Я знаю, что для концовки "Игры престолов" собираются снимать несколько версий, чтобы никто не мог узнать, что произойдет. Такое приходится делать в длинном шоу, потому что когда ты снимаешь что-то, люди узнают. Так что они собираются снять несколько версий, чтобы точного ответа не было до самого конца", — говорит Блойс.

Такая практика не нова для команды сериала, отмечает издание. Ранее актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, рассказал, что ему пришлось 15 часов сниматься в ложных сценах для седьмого сезона.

Заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов", вышедший в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллиона просмотров.

Выход восьмого, последнего, сезона ожидается в конце 2018-го или в начале 2019 года.

Напомним, премьера седьмого сезона "Игры престолов" оказалась самым обсуждаемым эпизодом в истории сериала.