Стали известны номинанты на премию "Оскар"

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ла-ла ленд".
Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ла-ла ленд".
Его упомянули в шорт-листах 14 раз. Такого же результата достигали ранее только фильмы "Титаник" и "Всё о Еве".
Полный список номинантов приведен ниже.
Лучший фильм:
"Ла-Ла Ленд" / La La Land
"Лев" / Lion
"Лунныйсвет" / Moonlight
"Любойценой" / Hell or High Water
"Манчестеруморя" / Manchester by the Sea
"Ограды" / Fences
"По соображениям совести" / Hacksaw Ridge
"Прибытие" / Arrival
"Скрытые фигуры" / Hidden Figures.
Лучшая женская роль:
Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"
Натали Портман, "Джеки"
Мерил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"
Изабель Юппер, "Она"
Рут Негга, "Любить".
Лучшая мужская роль:
Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"
Дензел Вашингтон, "Ограды"
Райан Гослинг, "Ла-Ла Ленд"
Эндрю Гарфилд, "По соображениям совести"
Вигго Мортенсен, "Капитан Фантастик"
Лучшая мужская роль второго плана:
Махершала Али, "Лунный свет"
Джефф Бриджес, "Любой ценой"
Лукас Хеджес, "Манчестер у моря"
Дев Пател, "Лев"
Майкл Шеннон, "Под покровом ночи".
Лучшая женская роль второго плана:
Виола Дэвис, "Ограды"
Мишель Уильямс, "Манчестер у моря"
Наоми Харрис, "Лунный свет"
Николь Кидман, "Лев"
Октавия Спенсер, "Скрытые фигуры"
Лучший режиссер:
Дени Вильнёв, "Прибытие"
Мэл Гибсон, "По соображениям совести"
Барри Дженкинс, "Лунный свет"
Кеннет Лонерган, "Манчестер у моря"
Дэмьен Шазелл, "Ла-Ла Ленд".
Лучший документальный фильм:
"Тринадцатая" / 13th
"О. Дж. Симпсон: Сделано в Америке" / O.J.: Made in America
"Моревогне" / Fire at Sea
"Явамненегр" / I Am Not Your Negro
"Анимированная жизнь" / Life, Animated.
Лучший анимационный фильм:
"Жизнь кабачка"
"Зверополис"
"Красная черепаха"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Моана".
Лучший оригинальный сценарий:
Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — "Лобстер"
Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"
Майк Миллз — "Женщины ХХ века"
Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд"
Тэйлор Шеридан — "Любой ценой".
Лучший адаптированный сценарий:
"Лунный свет"
"Лев"
"Ограды"
"Прибытие"
"Скрытые фигуры".
Лучший фильм на иностранном языке:
"Танна" (Австралия)
"Тони Эрдманн" (Германия)
"Моя земля" (Дания)
"Коммивояжер" (Иран)
"Вторая жизнь Уве" (Швеция).
Лучшая песня:
City of Stars, "Ла-ЛаЛенд"
Audition (The Fools Who Dream), "Ла-ЛаЛенд"
How Far I'll Go, "Моана"
Can't Stop the Feeling, "Тролли"
The Empty Chair, "История Джеймса Фоули".
89-ая церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.
Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.
Напомним, телеведущий Джимми Киммел в феврале 2017 года впервые станет ведущим церемонии вручения наград киноакадемии США "Оскар".