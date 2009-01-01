Стало известно, кто представит Украину на детском "Евровидении-2017"

Багинская уже семь лет выступает на международных конкурсах.
Юная артистка уже семь лет представляет наше государство на международных конкурсах, откуда привезла достаточное количество наград.
"Я счастлива, что смогу поехать от нашей страны на такой весомый в музыкальной сфере конкурс!.. Это большая ответственность и я ее принимаю. Я буду изо всех сил стараться принести нашей стране первенство!", — сказала певица.
Напомним, в 2017-м Анастасия Багинская открывала красную дорожку на взрослом "Евровидении", которое прошло в Киеве. Детское "Евровидение-2017" состоится 26 ноября в столице Грузии — Тбилиси.