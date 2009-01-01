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Стало известно, кто представит Украину на детском "Евровидении-2017"

Сегодня, 14:02

Багинская уже семь лет выступает на международных конкурсах.

Анастасия Багинская
Анастасия Багинская с наградой на конкурсе Пресс-служба
В Украине прошел национальный отбор на детское "Евровидение 2017", в нем приняли участие десять конкурсантов, победила любимица певца Потапа (Алексей Потапенко) в вокальном детском шоу "Голос. Діти" — 12-летняя Анастасия Багинская.

Юная артистка уже семь лет представляет наше государство на международных конкурсах, откуда привезла достаточное количество наград.

"Я счастлива, что смогу поехать от нашей страны на такой весомый в музыкальной сфере конкурс!.. Это большая ответственность и я ее принимаю. Я буду изо всех сил стараться принести нашей стране первенство!", — сказала певица.

Анастасия Багинская
Анастасия Багинская с наградой на конкурсе Пресс-служба

Напомним, в 2017-м Анастасия Багинская открывала красную дорожку на взрослом "Евровидении", которое прошло в Киеве. Детское "Евровидение-2017" состоится 26 ноября в столице Грузии — Тбилиси.

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Евровидение, Грузия, Украина, Голос.Діти, Потап, Багинская, Евровидение-2017
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