Стало известно, кто представит Украину на Венецианской биеннале

В украинском павильоне будут экспонироваться работы молодых украинских художников.

В этом году насовременного искусства Украину представит известный харьковский фотограф Борис Михайлов и молодые украинские художники.

Об этом пишет inform-ua.

Помимо снимков Михайлова, в украинском павильоне будут экспонироваться работы молодых украинских художников, творчество которых созвучно с идеями Бориса Михайлова. В частности, свои работы на форуме современного искусства представят художник Иван Светличный и арт-группа Sviter, арт-группа Жужжалка и дизайнер Антон Белинский.

57-я Венецианская биеннале будет проходить с 13 мая по 26 ноября 2017 года. Темой предстоящей выставки объявлен призыв Viva arte viva! (Да здравствует живое искусство!). Куратором биеннале стала художественный критик, директор культурного Центра Помпиду в Париже Кристин Масель.

Напомним, 12 украинских художников превратили картины ван Гога в фильм.