Стало известно, кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля

По словам режиссера, он благодарен, польщен, и ему немного страшно.

Педро Альмодовар фото: twitter.com

Испанский кинорежиссерв 2017 году возглавит жюри Каннского кинофестиваля.

Об этом пишет bbc.com.

По словам режиссера, он благодарен, польщен, и ему немного страшно.

"Я очень счастлив, что смогу отпраздновать 70-ю годовщину Каннского кинофестиваля, находясь на таком почетном месте. Я благодарен, это льстит мне и я слегка потрясен. Я понимаю, какая это ответственность — быть председателем жюри, и надеюсь, что справлюсь с работой ", — сказал Альмодовар.

Режиссер дважды становился обладателем наград Каннского кинофестиваля. В 1999 году он получил "Золотую пальмовую ветвь" как лучший режиссер за фильм "Все о моей матери", а в 2006 году удостоился награды как лучший сценарист за фильм "Возвращение".

Юбилейный Каннский кинофестиваль в 70-й раз пройдет с 17 по 28 мая 2017 года.

Напомним, глава Каннского кинофестиваля рассказал о перспективах украинского кино на международном рынке.