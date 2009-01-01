Стало известно, под каким номером Украина выступит на "Евровидение-2017"

Европейские букмекерские конторы уже принимают ставки на победителя конкурса.

Группа O.Torvald УНИАН

В финале "Евровидения-2017", который состоится в Киеве, представители Украины — группа O.Torvald — выступят под номером 22.

Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина".

Это стало известно в результате короткой жеребьевки во время встречи глав делегаций стран-участниц конкурса.

В 25 странах-участницах "Евровидение-2017" уже определены артисты, которые выступят на песенном конкурсе в Киеве.

Европейские букмекерские конторы уже принимают ставки на победителя конкурса "Евровидение-2017". Победу на конкурсе прогнозируют Италии, которую представит Франческо Габбана. А Украине прогнозируют лишь 27 место.

Напомним, в Киеве "Евровидение-2017" будут вести трое мужчин.