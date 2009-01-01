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Стало известно, сколько российские "звезды" получают за выступления в Крыму

Сегодня, 16:08

Музыканты соглашаются выступать на аннексированном полуострове, нарушая тем самым украинское законодательство.

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Российские артисты продолжают приезжать с концертами в оккупированный Крым несмотря на санкции.

Редакции Крым.Реалии узнала суммы и условия, при которых музыканты соглашаются выступать на аннексированном полуострове, нарушая тем самым украинское законодательство.

Эти документы с одной стороны характеризуют расценки российских артистов, а с другой — бюджеты, которые местные власти тратят на праздничные программы в условиях кризиса и санкций.

Так, 16 сентября, День города отметили в Керчи. Организация концертной программы обошлась городскому бюджету в 5,1 миллиона рублей. Такая сумма значится в договоре, который заключили бюджетное учреждение "Городской центр культуры и досуга" и московское ООО "Ультра Продакшн".

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ru.krymr.com

Эта сума включала и гонорары исполнителям российской эстрады: группе "Casual", "Час пик", "Цветы" и московскому театру имени Рыбникова, а также Найку Борзову.

Группа "Цветы" получила 700 тысяч рублей (318 031 гривен). Московский театр Рыбникова — 536 тысяч рублей (243 520,88 грн). Найк Борзов — 435 тысяч рублей (197 633,55 грн).

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1,5 миллиона рублей (681 495 грн) потратили на транспортные расходы — перелеты, трансферты и проживание.

757 тысяч рублей (343 928 грн) стоило выступление российской группы "Самоцветы" на концерте по случаю Дня города Ялты 12 августа.

В договоре указано, что музыкантам должны обеспечить авиаперелет из Москвы в Симферополь и обратно, трансферт из Симферополя в Ялту и обратно, питание, проживание и суточные. Кроме того, "Самоцветы" должны были выступать на сцене с уже подготовленными звуковым, световым и прочим техническим оборудованием.

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На этом же концерте артисты "Севастопольского академического театра танца" покойного Вадима Елизарова заработали 150 тысяч рублей (68 149,5 грн).

За эти средства артисты должны были представить 90-минутное танцевальное шоу "Избранное", состоящее из 14 лучших танцевальных номеров коллектива.

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ru.krymr.com

30 сентября День города отпразднуют в Бахчисарае. Потратят 750 тысяч рублей (340 747,5 грн).

Однако, кто выступит в Бахчисарае, пока не сообщается.

"В мероприятии примут участие около 5 тысяч человек, в том числе медийные и топовые лица в различных видах творчества, спорта из Бахчисарая и других городов Крыма и России", — говорится в документе.

Напомним, лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что недавно музыкальному коллективу предложили выступить в захваченном РФ Крыму, он согласился играть бесплатно, но при условии, что прозвучит гимн Украины и будет висеть ее флаг, а организаторы отказались.

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