Сын Василя Стуса создал виртуальный музей об отце

Проект создали на волонтерских началах, поэтому пока на сайте есть только 5% от всей информации, имеющейся у авторов.

Сын украинского поэта-шестидесятника, прозаика и правозащитника Василя Стуса — Дмитрий — создал в Сети интерактивный виртуальный музей, в котором можно просмотреть историю жизни и творчества его отца.

На сайте музея можно увидеть множество материалов о поэте: здесь опубликовали копии рукописей, фотографии, письма, которые он отправлял друзьям, записи некоторых его выступлений и художественные интерпретации его произведений, пишет Espreso.

Кроме того на сайте предусмотрели и обратную связь с пользователями — студентами, учителями и преподавателями, чтобы объяснять самую интересную информацию для желающих.

"В виртуальном музее мы хотим показать, как XX век влиял на формирование Василя Стуса, и как сам поэт влиял и продолжает влиять на украинский социум своими произведениями, поступками и, наконец, самим присутствием. Такой взгляд на историю позволит глубже понять причины того, что происходит в Украине и ее культуре сегодня, а также предложить молодежи примеры поиска себя в мире", — отмечают авторы проекта.

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Проект создали на волонтерских началах, поэтому пока на сайте есть только 5% от всей информации, имеющейся у авторов. Ресурс обещают дополнять новыми фактами и материалами.

Справка. Василь Стус — украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1990), Герой Украины (2005, посмертно).

За собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а он сам был приговорен к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

фото: na.mil.gov.ua