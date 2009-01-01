Телеканал ТЕТ возмущен решением Госкино по "Країні У"

Сейчас телеканал ТЕТ готовит документы для судебного иска.

В пятницу, 4 августа, стало известно, что Госкино приняло решение об изменении жанровой принадлежности скетч-шоу "Країна У", выходящего на телеканале ТЕТ.

Ни канал, ни продкашн-производитель не были вовлечены в процесс и узнали о решении из собственных источников, сообщает ТСН.

"Это нонсенс. Весь профессиональный цивилизованный мир знает о существовании этого жанра и его характеристиках, а Госкино Украины, как оказалось, нет. Есть прецедент и, конечно, мы понимаем причину. Иначе, как политически мотивированным, это решение назвать нельзя", — прокомментировала ситуацию генпродюсер канала Виктория Левченко.

Напомним, запрос относительно голосования по поводу изменения жанровой принадлежности эксперты Госкино получили 28 июля, и в течение выходных было получено решение о принадлежности жанра скетч-шоу к категории "игровой сериал". При этом некоторые эксперты не получили запроса о голосовании.

Руководство телеканала "ТЕТ" возмущает не только факт изменения жанровой принадлежности шоу, которое уже в эфире 7 сезонов, но и выборочный характер действий госрегулятора. Ведь другие подобные программы, такие как "Когда мы дома" канала СТБ, "Сышишь шоу" канала НЛО, "На троих" канала ICTV и другие продолжают работать в жанре телевизионного скетча, а киноэксперты нарушений в этом не видят.

Мы ждем публичное разъяснение позиции Госкино и план действий по изменениям относительно других скетч-шоу, заявляет телеканал.

Сейчас телеканал ТЕТ готовит документы для судебного иска.