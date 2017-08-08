"Террористы" истребят гадов. Профессор Лебединский рассказал, кто может уничтожить режим Путина

Певец ожидает, что в России освободителей поддержат некоторые умные силовые структуры.
Об этом артист рассказал в интервью "Апострофу", отвечая на вопрос, как в стране может произойти падение нынешнего режима.
По словам собеседника, он ожидает, что освободители физически истребят гадов.
"Я надеюсь, что появится какая-нибудь — либо международная, либо внутрироссийская — маленькая насильственная террористическая организация, "террористической" мы ее назовем с точки зрения правительства Путина", — отметил исполнитель.
При этом "на самом деле, она будет абсолютно освободительной". "То есть найдется такая маленькая "террористическая" организация, которую поддержат некоторые умные силовые структуры, которые поймут, что уже хватит", — добавил композитор.
"… В России полно умных людей, и в вооруженных силах есть соображающие люди, которые, естественно, в одиночку не могут выйти. Но они понимают, что что-то нужно делать. Я надеюсь, что появится такая организация, которая просто физически уничтожит этих гадов самым прямым образом", — подчеркнул "Профессор Лебединский".
Ранее российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович выразил мнение, что в РФ у власти находятся убийцы, без каких бы то ни было метафор, а мотивы преступников находятся на поверхности.
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