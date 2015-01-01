Тина Кароль "порвала" львовскую оперу, опубликованы фото и видео

Во Львове певица дала несколько концертов, они состояли из двух частей.

Концерт Тины Кароль УНИАН

Во вторник и среду, 3-4 января, во Львове украинская певица, судья популярного вокального шоу "Голос країни"дала четыре концерта в театре оперы и балета, они прошли с аншлагами.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что вместе с артисткой выступали дети из хора "Глория".

Концерты состояли из двух частей: в первой исполнительница колядовала и щедровала, а во второй — пела хиты.

"Фанклуб певицы устраивал трогательный флешмоб, который умилил ее. На концерте известной мамы побывал и ее подросший сын Вениамин", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в конце марта украинская певица Светлана Лобода — Loboda — планирует дать большой сольный концерт в Москве. Такая новость возмутила ряд пользователей одной из соцсетей.

Видео: міс оля