Тина Кароль "порвала" львовскую оперу, опубликованы фото и видео

Во Львове певица дала несколько концертов, они состояли из двух частей.
Об этом пишет ТСН.
В то же время издание уточнило, что вместе с артисткой выступали дети из хора "Глория".
Концерты состояли из двух частей: в первой исполнительница колядовала и щедровала, а во второй — пела хиты.
"Фанклуб певицы устраивал трогательный флешмоб, который умилил ее. На концерте известной мамы побывал и ее подросший сын Вениамин", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в конце марта украинская певица Светлана Лобода — Loboda — планирует дать большой сольный концерт в Москве. Такая новость возмутила ряд пользователей одной из соцсетей.
Видео: міс оля