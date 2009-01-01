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Тина Кароль спрогнозировала, когда закончится война на Донбассе

Сегодня, 16:57

Тина Кароль призвала украинцев бороться со своим менталитетом.

Тина Кароль
Тина Кароль. ZN.UA
Известная украинская певица Тина Кароль считает, что война на Донбассе закончится, когда "перестанут торговаться".

Такое мение она озвучила в интервью ZN.UA.

"Наша (война. — ред.)? Это несложный вопрос. Закончится, когда перестанут торговаться. Помимо всех факторов, это еще и определенные торги, как на самом высоком, так и на самом низком уровне", — заявила она.

Артистка также уверена, что боевые действия на востоке Украины невозможно остановить одним желанием.

"Зато своим желанием каждый из нас может сделать добрый вклад в то, чтобы завтра окружающим стало лучше и легче", — сказала она.

Певица также призвала украинцев бороться со своим менталитетом.

"Мы не самая несчастная страна. Но мы любим себя жалеть. Таков менталитет. И с какими-то проявлениями этого менталитета мы должны бороться. У нас лучшие традиции могут забываться, предаваться. У нас нет ощущения, что завтра будет лучше, что завтра сможем преодолеть то, что преодолеваем уже веками", — говорит она.

"Но, тем не менее, повторюсь, мы не самые несчастные. Реальные несчастья я видела, когда была с миссией в Ираке в 2005-м. Это жесть. Люди жили в домах, где нет стен. А они все равно жили", — рассказала Кароль.

Она также рассказала о своих концертах на востоке Украины.

"Зрители там зажаты эмоционально. На самом деле сейчас, как никогда, у нас "разная страна". Раньше такого не было. На Востоке зрители более зажаты эмоционально. Растеряны. Они пребывают в каком-то эмоциональном страхе, вроде опасаясь проявить свою радость. Вплоть до того, что я говорю: "Ребята, можно улыбаться и аплодировать! А еще можно вставать со своих мест и делать все, что хотите! Ведь сегодня мы здесь с вами живем!" Я эту фразу не зря говорю на каждом концерте, потому что хочу, чтобы они жили — сегодня и здесь. Потому что сама жизнь — радость.

На востоке Украины я была в самых разных и самых дальних точках украинской территории. И для меня дело чести встретить их — такими, какие они есть, а потом превратить в счастливых людей", — подчеркнула певица.

Напомним, Тины Кароль в туре по Украине выступит в 35 городах с 55 концертами, дав 5 сольников подряд.

фото: zn.ua

 

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