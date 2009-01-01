Дамы, рыцари и турнир. Как прошел XII Фестиваль украинской средневековой культуры "Ту Стань!"

Средневековье для многих участников фестиваля — не игра, а большая страсть.

Главред

4-6 августа в селе Урич Сколевского района на Львовщине прошел уже XII Фестиваль украинской средневековой культуры "Ту Стань!".

Тустань — наскальный город-крепость, существовавший на этом месте в IX-XVI веках и игравший роль пограничного и таможенного центра (само название Тустань — производное от приказа остановиться) между Галицко-Волынским княжеством и Венгрией, а позже — между Польским королевством и Венгрией. Здесь проходил "шелковый путь" из Китая в Португалию, а также "соляной путь" из Дрогобыча к Карпатским перевалам.

В скалах были вырублены вертикальные и горизонтальные пазы и врубы, в которых крепились деревянные конструкции, так что крепость, построенная на трех скальных группах (Камень, Острый Камень и Малая Скала), представляла собой неприступный оборонный комплекс.

По задумке организаторов, фестиваль "Ту Стань!" должен быть не просто праздником, но и демонстрацией былого могущества нашего государства, которому сегодня вновь приходится противостоять агрессору.

Слоган фестиваля "Ту Стань!": "Как в кино". Но тут на месте понимаешь, что средневековье для его участников — не просто игра, а настоящая большая страсть.

"Главред" предлагает вашему вниманию фоторепортаж с самыми яркими снимками фестиваля.

Иван Гайванович, журналист и старший эксперт по коммуникациям проекта Association4U

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