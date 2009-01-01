Тука раскритиковал выступлении Лорак в Киеве: мне стыдно за аплодисменты "хохлов"

Тука отметил, что ему не стыдно за дуру Лорак и за организаторов-барыг.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мне стыдно не за дуру Лорак. Мне стыдно не за организаторов-барыг. Мне стыдно за те аплодисменты в зале. Аплодисменты "хохлов"", — написал Тука.
Ранее заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько возмущена, что опальную Ани Лорак впустили в Украину и позволили выступить в Киеве.
Напомним, Лорак, которая недавно получила премию "Золотой граммофон-2017" в Москве, неожиданно выступила 14 ноября во Дворце Украина в Киеве. Когда певица вышла на сцену, зрители начали аплодировать и снимать ее на телефоны.