У Моны Лизы был сифилис — СМИ

Считается, что сифилис в Европу завезли участники экспедиций Колумба в Америку в 1492 году.

Мона Лиза yoki.ru

со знаменитой картины Леонардо да Винчи могла быть больна сифилисом.

Такое предположение высказал британский искусствовед Джонатан Джонс на страницах The Guardian, пишет kp.ua.

Лиза Герардини, с которой, как считается, списал портрет художник, через десять лет после написания картины покупала воду улиток. Это записано в учетной книге флорентийского монастыря.

В начале 16 века вода улиток использовалась для лечения венерического заболевания, которое было достаточно распространено в Европе. Впрочем, как замечает искусствовед, также ей лечили расстройство желудка и, в конце концов, просто использовали как косметическое средство.

Считается, что сифилис в Европу завезли участники экспедиций Колумба в Америку в 1492 году. Мона Лиза на портрете изображена на фоне гор — некого символа Нового света, то есть источника сифилиса, уверяет Джонатан Джонс.

Далее искусствовед пускается в пространные рассуждения о том, что улыбка Мона Лиза — смешение секса и смерти (также здесь упоминается Фрейд) и некий намек на то, какую опасность могут нести плотские отношения.

Напомним, итальянские ученые вскрыли могилу "Моны Лизы".