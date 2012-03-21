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У Моны Лизы был сифилис — СМИ

Сегодня, 18:03

Считается, что сифилис в Европу завезли участники экспедиций Колумба в Америку в 1492 году.

Мона Лиза
Мона Лиза yoki.ru
 Мона Лиза со знаменитой картины Леонардо да Винчи могла быть больна сифилисом.

Такое предположение высказал британский искусствовед Джонатан Джонс на страницах The Guardian, пишет kp.ua.

Лиза Герардини, с которой, как считается, списал портрет художник, через десять лет после написания картины покупала воду улиток. Это записано в учетной книге флорентийского монастыря.

В начале 16 века вода улиток использовалась для лечения венерического заболевания, которое было достаточно распространено в Европе. Впрочем, как замечает искусствовед, также ей лечили расстройство желудка и, в конце концов, просто использовали как косметическое средство.

Считается, что сифилис в Европу завезли участники экспедиций Колумба в Америку в 1492 году. Мона Лиза на портрете изображена на фоне гор — некого символа Нового света, то есть источника сифилиса, уверяет Джонатан Джонс.

Далее искусствовед пускается в пространные рассуждения о том, что улыбка Мона Лиза — смешение секса и смерти (также здесь упоминается Фрейд) и некий намек на то, какую опасность могут нести плотские отношения.

Напомним, итальянские ученые вскрыли могилу "Моны Лизы".

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Леонардо да Винчи, Мона Лиза, сифилис
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