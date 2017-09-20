У Путина прокомментировали критику Моргана Фримена в сторону России

Песков рекомендовал не относиться серьезно к таким заявлениям, поскольку они "не основаны на реальной информации".

Владимир Путин sputnik.ru

Об этом пишет РИА Новости.

"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", — сказал Песков, комментируя видеоролик с участием Фримена, в котором звучит призыв "защитить демократию США от России".

Также Песков рекомендовал не относиться серьезно к таким заявлениям, поскольку они "не основаны на реальной информации".

Отметим, что 19 сентября на портале YouTube появилось видео, в котором Морган говорит, что Москва хочет отомстить Вашингтону за развал СССР.

Кроме этого, актер обвиняет Москву в кибератаках и призывает Дональда Трампа рассказать правду о "российском вмешательстве" в выборы президента США.

Напомним, обозреватель объяснил, что для Путина означает появление "Комитета в поддержку расследования России".