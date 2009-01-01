"Убить всё, что между нами было". Группа Epolets сняла новый клип

Это история о властной девушке, которая разрывает отношения с молодыми людьми — грубо и навсегда.

Одесско-киевскаяпредставила клип на песню "Одна". Режиссёром и сценаристом видео выступил Игорь Троицкий. Съемки проходили в заброшенном токарном цеху.

"Нам давно хотелось написать балладу. И поэтому, когда родилась песня "Одна", мы решили, что на нее обязательно нужно снять видео. Эта песня — про пережитое мною расставание с девушкой. Сама по себе композиция стала для меня очень большим откровением, поэтому мне не хотелось, чтобы клип был тесно связан с её историей и, тем более, дословно описывал то, о чем она", — делится фронтмен группы Павел Вареница.

Важно отметить, что этот клип и песня сильно отличаются от привычного репертуара группы. А главную роль играют не сами музыканты, а собирательный образ девушки.

"Это история о властной девушке, которая разрывает отношения с молодыми людьми — грубо и навсегда. Убить все, что между ними было, стало смыслом ее жизни. Большего у неё нет", — комментирует Игорь Троицкий.

Группа Epolets существует с 2012 года. На сегодняшний день в арсенале музыкантов три записанных альбома, множество клипов и синглов. 17 ноября в столичном клубе Sentrum состоится презентация четвертого студийного лонгплея "Діти моря", после чего группа отправится в тур по городам Украины. Кроме того, 8 ноября Epolets выступят приглашенными гостями у британского инди-коллектива The Kooks в Киеве.

Фото: Александра Шапоринского