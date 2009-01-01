Участница "Голосу. Діти-3" завоевала гран-при "Черноморских игр-2017"

Юная вокалистка Елизавета Волощенко победила с песней Whitney Houston.

Елизавета Волощенко Пресс-служба

В Скадовске Херсонской области прошел 15-й юбилейный Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры-2017", гран-при конкурса завоевала 11-летняя участница вокального детского шоуЕлизавета Волощенко.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба телеканала "1+1".

По ее данным, девочка победила с песней Whitney Houston "I have nothing", с которой выступила на слепых прослушиваниях "Голосу", и в качестве приза получила профессиональный микрофон и ноутбук.

Педагог Волощенко рассказала, что накануне выступления юная вокалистка от волнения потеряла голос, но с помощью врачей и поддержки родных смогла овладеть собой.

Еще один участник "Голосу. Діти-3" — Арсен Шавлюк — стал победителем в номинации "Мальчики. Старшая группа", а маленькая певица "Голосу. Діти-2" Алие Бекирова одержала победу среди "Вокалистов 14-16 лет".

Арсен Шавлюк Пресс-служба

Алие Бекирова Пресс-служба

Напомним, новыми тренерами четвертого сезона "Голос. Діти" стали певица Наталья Могилевская, исполнитель Дмитрий Монатик (Monatik), а также солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний ("Позитив").