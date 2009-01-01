Украинская группа победила на Берлинском фестивале

Ролик "Even If" стал первой видео работой группы и победил в номинации за лучший монтаж.

Группа The Erised Facebook.com

Украинская электроннаяполучила престижную награду "Sunlight International Film Festival 2017" в Берлине.

Об этом пишет сайт Social Media.

Ролик "Even If" стал первой видео работой группы и победил в номинации за лучший монтаж.

В нем рассказывается про девушку, которая пытается распутать клубок внутренних зависимостей.

"The Erised" — украинская электронная группа, которая существует с 2015 года. Уникальные треки коллектива покорили Америку и многие Европейские страны.

Напомним, украинская группа произвела фурор на конкурсе America's Got Talent.