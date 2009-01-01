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Украинская группа победила на Берлинском фестивале

Сегодня, 15:25

Ролик "Even If" стал первой видео работой группы и победил в номинации за лучший монтаж.

The Erised
Группа The Erised Facebook.com
Украинская электронная группа "The Erised" получила престижную награду "Sunlight International Film Festival 2017" в Берлине.

Об этом пишет сайт Social Media.

Ролик "Even If" стал первой видео работой группы и победил в номинации за лучший монтаж.

В нем рассказывается про девушку, которая пытается распутать клубок внутренних зависимостей.

"The Erised" — украинская электронная группа, которая существует с 2015 года. Уникальные треки коллектива покорили Америку и многие Европейские страны.

Напомним, украинская группа произвела фурор на конкурсе America's Got Talent.

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группа The Erised, украинская группа, Берлин, конкурс
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