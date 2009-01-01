Украинская группа победила на Берлинском фестивале

Ролик "Even If" стал первой видео работой группы и победил в номинации за лучший монтаж.
Об этом пишет сайт Social Media.
Ролик "Even If" стал первой видео работой группы и победил в номинации за лучший монтаж.
В нем рассказывается про девушку, которая пытается распутать клубок внутренних зависимостей.
"The Erised" — украинская электронная группа, которая существует с 2015 года. Уникальные треки коллектива покорили Америку и многие Европейские страны.
Напомним, украинская группа произвела фурор на конкурсе America's Got Talent.