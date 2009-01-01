Украинская группа собралась на гастроли в Россию

Первым значится концерт в Москве.
Об этом говорится на официальном сайте исполнителей.
Первым значится концерт в Москве, который должен был состояться во вторник, 17 января.
Также анонсированы концерты в Санкт-Петербурге, Ижевске и Кирове.
Кроме того, график выступлений в России есть и на официальной странице группы в Instagram.
Последним в графике концертов значится выступление группы уже в украинском городе - Николаеве — 4 февраля.
Напомним, Вакарчук признался, что является фанатом участницы группы "Pur:Pur".