Украинские исполнители возглавили топ британского издания

В список вошли четыре украинских исполнителя.
Об этом пишет liroom.
В список вошли четыре украинских исполнителя, три российских, два эстонских и один белорусский.
Первые четыре места заняли украинские музыканты Zapaska, Океан Ельзи, Ummagma и Onuka. Весь топ выглядит следующим образом:
Zapaska — Помалу
Ummagma — Winter Tale & Frequency
Onuka — Vidlik
Sound of Sputnik — New Born (Россия)
Pinkshinyultrablast — Grandfeathered (Россия)
Gnoomes — Ngan! (Россия)
Super Besse — 636108* (Беларусь)
She Bir Her Lips — Viiv (Эстония)
Pia Fraus — Autumn Winds (Эстония)
Напомним, шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших высших учебных заведений мира.