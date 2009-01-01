Украинский актер признался, что его взяли в Одесскую филармонию за "еврейские глаза"

Андриенко считает, что Одесса, как и любой город, — это не название, а его жители.

Виктор Андриенко Facebook.com

рассказал, за что любит город Одессу.

Об этом актер театра и кино, звезда проекта "Шоу долгоносиков", сценарист, режиссер заявил на чате в "Главреде".

"У нормального ребенка есть мама, тетя, бабушка, крестная и даже прабабушка. И все его хотят кормить, одевать, и все знают, как его воспитывать. Одна из этих "бабушек" — это Одесса: она и мама, и бабушка, она все эти ипостаси в одном", — сказал Андриенко.

Актер также вспомнил, как начинал работать в Одессе. "Я приезжал работать в Одессу с 1978 года: сначала это было кино, потом — эстрада, теперь — театр. Но, независимо от этого, Одесса, как и любой город, — это не название, а его жители. Именно они создают энергетику, ауру города. Благодаря этим прекрасным людям я получил хорошее образование, воспитание, опыт и три раза, как Феникс, восставал из пепла своей автобиографии. Мне даже однажды сказали: "Ты хоть и украинец, но мы знаем, почему тебя взяли в одесскую филармонию. У тебя еврейские глаза!". На что я ответил: "У меня не только еврейские глаза, но и еврейские взгляды". Поверьте, будучи в этом Рыжем городе у моря, идя по улице, со мной меньше фотографируются и берут автографы, но больше, чем в каком-либо другом городе мира, увидев меня, улыбаются, здороваются и жмут руку, говоря: "Спасибо, шо ви есть!".

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