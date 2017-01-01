Украинский документальный фильм стал победителем на фестивале в Швеции

Лента рассказывает о мальчике Олеге, который живет рядом с линией фронта.

Кадр из фильма "Отдаленный лай собак" Скриншот

На фестивале в шведском Гетеборге победил украинский документальный фильм о мальчике с Донбасса "Отдаленный лай собак" (англ. The Distant Barking of Dogs).

Об этом рассказал ассистент режиссера Азад Сафаров в Facebook.

Лента про мальчика Олега, который живет рядом с линией фронта, получила премию за лучший документальный фильм, рассказал ассистент режиссера Азад Сафаров.

Фильм срежиссировал Саймон Леренг Вилмонт.

Кино снимали в селе Гнутово на Донетчине. Работы над фильмом длились с 2015 по 2017 год.

Отметим, что это уже вторая награда "Отдаленного лая собак". Ранее эта работа одержала победу на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).

Напомним, ранее сообщалось, что фильм об режиссере Сенцове номинировали на международную премию.